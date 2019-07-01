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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (128)

Суд над экс-мэрами. Допрашивается представитель ТНК «Дастан»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания в качестве потерпевшего допрошен начальник юридического отдела ТНК «Дастан».

На заданный адвокатом Сергеем Слесаревым вопрос о том, обращалась ли корпорация с заявлением в ГКНБ о признании ее в качестве потерпевшего, представитель ответил отрицательно.

Юрист рассказал, что его вызвал следователь ГКНБ, пояснил, что государству был нанесен ущерб, он обоснован и доказан материалами уголовного дела.

На вопрос, перепроверяла ли корпорация ущерб, указанный в материалах дела, представитель ТНК «Дастан» ответил, что, скорее всего, сумма не проверялась и внутреннее расследование не проводилось.

Как корпорация стала потерпевшей стороной, юрист «Дастана» ответил, что он обсуждал вопрос со следователем.

«Я указывал момент, где в старом УПК написано, что понятий потерпевшего юридического лица нет. Тот указал, что ущерб нанесен юридическому лицу — ТНК, как нужно представлять его», — сказал представитель корпорации.

Он добавил, что для заключения сделки по взрывателям препятствий не было.

«Для заключения договора о поставке изделий препятствий не было. Стоимость сделки определяют обе стороны. Стоимость, возможно, определяла ТНК «Дастан», точно не могу ответить. Торпеда со взрывателем по индийскому контракту стоила $960-980 тысяч. Себестоимость ее я не знаю, но она была меньше — прибыль должна быть», — пояснил юрист корпорации.

Четырнадцати обвиняемым, вклю скочая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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