Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки, концерты

Театр

29 июня. Закрытие театрального сезона — гала-концерт

В программе шедевры мировой, русской и национальной классики в исполнении ведущих солистов Кыргызского театра оперы и балета. Дирижер концерта — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

28-30 июня. Международный фестиваль музыки Kөl-Fest

Примут участие диджеи и музыкальные группы из стран Европы и Азии, исполняющие живую музыку (от электро до латино и регги, поющие в стилях инди, хип-хоп, рок). В программе арт-зона, мастер-классы и воркшопы, занятия йогой на берегу озера и многое другое.

Юрточный городок Бел-Там.

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29 июня. Праздник спорта «ЗиЛ-Апхилл»

Поучаствуйте в соревновании по скоростному подъему на велосипедах. Всех ожидают на финише на горнолыжной базе «ЗиЛ» горячее питание, чай и, конечно же, награды и призы.

Сбор участников — полигон «Ракета», 9.00.

29 июня. Концерт группы «ДДТ» (Россия)

В рамках большого опен-эйра выступят лучшие музыкальные коллективы столицы. Кульминацией станет выступление культовой рок-группы «ДДТ», во главе которой ее бессменный лидер Юрий Шевчук.

Рок-клуб Promzona.space, 15.00.

29 июня. Сабантуй

Сабантуй символизирует окончание весенних полевых работ. Праздник широко отмечается не только в России, но и далеко за ее пределами. Народные гулянья по этому случаю уже несколько лет проводятся и в Кыргызстане.

Карагачевая роща, 12.00.

30 июня — 5 июля. Неделя русской песни «С Россией в сердце!»

Выступит известный российский баянист, певец, заслуженный артист России Валерий Семин. Кыргызстанцы услышат лучшие образцы народной музыки многонационального народа России.

Ошский музыкально-драматический театр имени Бобура (30 июня), Джалал-Абадский областной театр имени Барпы (1 июля), Дворец культуры Токмака (5 июля), 18.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

15-30 июня. Мультимедийная выставка-спектакль «Я — Айвазовский»

Выставка посвящена работам одного из величайших художников-маринистов Ивана Айвазовского. В этом проекте впервые сочетаются сценическая драматургия, как в театре, и формат цифровых мультимедиатехнологий. В роли Айвазовского выступает известный российский актер Сергей Гармаш.

Центр Hangar Media.

15-30 июня. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

Мастер-классы, тренинги, акции

29 июня. Экскурсия-лекция по выставке «Музей разгребает архивы»

Вы узнаете, как архив стал неотъемлемой частью художественного производства. Мини-экскурсию и лекцию о значении архива расскажет Оксана Капишникова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева. 14.00.

29 июня. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.00.

29 июня. Игра «Warcraft. Летнее солнцестояние» (игра для подростков)

Сыграй персонажа любимой расы — эльфа, гнома, пандарена, таурена, тролля, гоблина или человека. Игра проводится по мотивам вселенной, созданной Blizzard TM. Регистрация по ссылке.

Sierra Coffеe (АУЦА), 14.00.

29 июня. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.

Для детей

29 июня. Пробный урок «Программирование для детей»

Чем занять ребенка летом? А что, если у вас растет маленький программист? Узнайте, посетив пробный урок. Регистрация по ссылке.

АУЦА, 11.00.

29 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.