В Бишкеке появились два новых мини-центра обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Читайте по теме Это важно! Центры обслуживания населения будут работать по новому графику

«В настоящее время в Бишкеке функционируют три мини-ЦОНа. Их отличительная черта — работа по выходным дням с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Нерабочий день — понедельник», — отметили в мэрии.

В мини-центрах можно получить ограниченный набор услуг: пособие «балага суйунчу», оформление паспорта, получение ПИН, вопросы прописки, выписка из чипа на ID-карте.

Ранее Государственная регистрационная служба сообщила, что теперь центры обслуживания населения будут работать по новому графику.