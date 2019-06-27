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Общество

В Бишкеке появились два новых мини-центра обслуживания населения

В Бишкеке появились два новых мини-центра обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По ее данным, центры начинают работу сегодня, 27 июня. Один находится в здании Главпочтамта (проспект Чуй, 96), второй — в гипермаркете «Фрунзе» (улица Ауэзова, 1/5).

«В настоящее время в Бишкеке функционируют три мини-ЦОНа. Их отличительная черта — работа по выходным дням с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Нерабочий день — понедельник», — отметили в мэрии.

В мини-центрах можно получить ограниченный набор услуг: пособие «балага суйунчу», оформление паспорта, получение ПИН, вопросы прописки, выписка из чипа на ID-карте.

Ранее Государственная регистрационная служба сообщила, что теперь центры обслуживания населения будут работать по новому графику.
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