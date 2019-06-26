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Общество

За вымогательство взятки задержан начальник отдела ГСБЭП

В Бишкеке задержан начальник контрольно-методического отдела Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Арзымат Жакишев. Информацию 24.kg подтвердили в ГКНБ.

По данным спецслужб, задержание провели сотрудники АКС совместно с Управлением внутренних расследований и безопасности ГСБЭП . Сообщается, что начальник КМО и следователь ГСБЭП вымогали взятку у предпринимателя. По предварительным сведениям, у них найдено 70 тысяч сомов.

Как отмечается, контрольно-методический отдел курирует заместитель главы ГСБЭП Эмил Жамгырчиев.
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