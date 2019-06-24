Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов останутся в СИЗО ГКНБ

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного процесса 21 июня выяснилось, что в суд поступило письмо от директора АКС Сагынбека Исмаилова о том, что СИЗО ГКНБ переполнен. В документе зампредседателя просил перевести обвиняемых по делу в СИЗО-1.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отказал в переводе подсудимых из СИЗО ГКНБ.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.