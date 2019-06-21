Суд над экс-мэрами. Всех обвиняемых просят отпустить под домашний арест

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в суд поступило письмо от директора АКС Сагынбека Исмаилова о том, что СИЗО ГКНБ переполнен. В документе зампредседателя просил перевести обвиняемых по делу в СИЗО-1.

Адвокаты выступили против. По их мнению, переполненность следственного изолятора — проблема самого ведомства.

«Пусть тогда не сажают подследственных или сразу отправляют в СИЗО-1. В СИЗО ГКНБ есть места, он никогда не бывает переполнен», — сказали адвокаты.

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Адвокаты двух подсудимых заявили ходатайство об изменении меры пресечения всем подсудимым, не связанной с арестом. Они мотивировали это тем, что, раз в СИЗО ГКНБ нет мест для их подзащитных, значит, им нужно изменить меру пресечения.

Судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что в связи с обеденным перерывом суд рассмотрит заявленное ходатайство на следующем заседании.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.