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Общество

На Смоленщине ищут родных солдат из Кыргызстана, погибших во время ВОВ

Поисковики из Смоленской области нашли останки и медальоны солдат-кыргызстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны, и просят откликнуться их родных. Об этом 24.kg сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

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«Поисковики из отряда «Рейд» города Гагарина с 29 апреля по 8 мая 2019 года работали в окрестностях бывших деревень Рябинки, Кривцы, Гладкое», — сказала она.

В ущелье возле последней и найдены медальоны и останки бойцов из КР.

«Медальон одного бойца Самидина Базаралиева удалось прочитать сразу, данные еще на одном — Мусабая Чирчеева — разобрали и уточнили совместными усилиями. Недавно после экспертизы пришли сведения еще с двух», — отметила Светлана Лаптева.

Координатор движения добавила, что возникают трудности в определении данных из-за стертых от времени букв, их неправильного или неразборчивого написания. Приходится сверяться с разными базами.

со страницы Светланы Лаптевой в Facebook
Фото со страницы Светланы Лаптевой в Facebook. Вкладыш бойца Тактасыя Ахметжанова. Воронка, где нашли медальон Самидина Базаралиева

Родных Самидина Базаралиева и Мусабая Чирчеева удалось найти. Они выехали в Россию, где сегодня состоится перезахоронение останков в селе Карманово Смоленской области найденных бойцов. В церемонии планируется участие и представителей посольства Кыргызстана в РФ.

Родных еще двух бойцов, чьи медальоны удалось прочесть после экспертизы, разыскивают.

«Найден и прочитан медальон Чолока Кычыкеева (или Чолоке, Чопоке — Чопокс), командира отделения 186 зсп 43 А, из села Фачакай (возможно, звучит иначе) из сельского совета Урюкты Ала-Букинского района. Также разыскиваем родственников Тактасыя Ахметжанова, 1922 года рождения, из колхоза «Красный октябрь» (Кызыл октябрь) Узгенского района Ошской области», — рассказала Светлана Лаптева.

С вопросами просят обращаться по WhatsApp по номеру 0555923603 (Светлана Лаптева).
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