На Смоленщине ищут родных солдат из Кыргызстана, погибших во время ВОВ

Поисковики из Смоленской области нашли останки и медальоны солдат-кыргызстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны, и просят откликнуться их родных. Об этом 24.kg сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.
В ущелье возле последней и найдены медальоны и останки бойцов из КР.
«Медальон одного бойца Самидина Базаралиева удалось прочитать сразу, данные еще на одном — Мусабая Чирчеева — разобрали и уточнили совместными усилиями. Недавно после экспертизы пришли сведения еще с двух», — отметила Светлана Лаптева.
Координатор движения добавила, что возникают трудности в определении данных из-за стертых от времени букв, их неправильного или неразборчивого написания. Приходится сверяться с разными базами.
Родных Самидина Базаралиева и Мусабая Чирчеева удалось найти. Они выехали в Россию, где сегодня состоится перезахоронение останков в селе Карманово Смоленской области найденных бойцов. В церемонии планируется участие и представителей посольства Кыргызстана в РФ.
Родных еще двух бойцов, чьи медальоны удалось прочесть после экспертизы, разыскивают.
«Найден и прочитан медальон Чолока Кычыкеева (или Чолоке, Чопоке — Чопокс), командира отделения 186 зсп 43 А, из села Фачакай (возможно, звучит иначе) из сельского совета Урюкты Ала-Букинского района. Также разыскиваем родственников Тактасыя Ахметжанова, 1922 года рождения, из колхоза «Красный октябрь» (Кызыл октябрь) Узгенского района Ошской области», — рассказала Светлана Лаптева.
С вопросами просят обращаться по WhatsApp по номеру 0555923603 (Светлана Лаптева).