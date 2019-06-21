Приток прямых иностранных инвестиций в январе — марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился на 48,9 процента и составил $176,7 миллиона. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Уточняется, что в структуре прямых иностранных инвестиций отмечалось увеличение объемов кредитов, полученных от нерезидентов, а также торговых займов. При этом наибольший удельный вес приходился на предприятия Джалал-Абадской области (около 69 процентов), Бишкека (около 25 процентов) и Чуйской области (около 5 процентов).

Отток прямых иностранных инвестиций в январе — марте этого года снизился почти на треть и составил $169,8 миллиона. В структуре прямых иностранных инвестиций, в отличие от соответствующего периода прошлого года, отмечалось снижение оттока всех составляющих, за исключением реинвестированной прибыли.