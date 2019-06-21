Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли, выставки

Театр

22 июня. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 июня. Закрытие театрального сезона — графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

22 июня. Концерт Hapanasasa & Friends (Алматы)

Проект Hapanasasa существует с 2010 года. Группа работает в разных жанрах — от этники до социального хип-хопа, но везде превалирует электронное звучание. Свое направление группа сама называет Zailiyskiy dub.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.30.

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22 июня. Life-Fest-2019: новое дыхание

На фестивале вы узнаете о правильном питании, важных привычках, которые смогут улучшить ваше самочувствие и жизнь. Инструкторы по ЗОЖ научат правильному бегу, лечебному дыханию, йоге, зумбе, цыгун и скандинавской ходьбе.

Ботанический сад имени Э.Гареева НАН КР, 10.00-15.00.

22 июня. Музыкальный Эркиндик

В очередной раз музыканты-энтузиасты собираются вместе, чтобы подарить радость и хорошие эмоции окружающим. Цель — позитивно влиять на общество, среду и обстановку города через музыку и искусство.

Парк Победы имени Д.Асанова, 18.00-23.00.

22 июня. Чемпионат по латте-арту

Грандиозное событие в кофейном мире Кыргызстана! Сразятся лучшие бариста Бишкека, чтобы выяснить, кто же лучший из лучших.

Бульвар Эркиндик, 64б, 16.00.

22 июня. Концерт группы «Виктор»

В честь дня рождения Виктора Цоя в Бишкек приезжает группа «Виктор», чтобы исполнить песни группы «Кино».

«Асанбай-центр», 20.00.

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22 июня. Green Talks — 2019

Получите интересную информацию о философии жизни в гармонии с природой и насладитесь красивой музыкой под открытым небом. В программе также мастер-классы и экоярмарка.

Парк Победы имени Д.Асанова, 17.30-20.00.

23 июня. Танцевальный концерт

Это отчетный концерт танцевальной студии. Вас ждут самые крутые номера, а также выступления отечественных звезд эстрады: Баястана, Жийдеш, Толгонай, Максата Садырбекова, Нурсултана Азыкбаева.

«Асанбай-центр», 14.00.

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23 июня. Концерт «В гостях у «Томирис»

Концерт подготовили участники танцевально-хореографического ансамбля «Томирис».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

23 июня. Массовое занятие йогой

Приходите на масштабное событие города. Желательный дресс-код: белый или желтый верх. Всех участников ждут легкие угощения и прохладительные напитки.

Аллея возле памятника Курманджан датке, 10.45.⠀

23 июня. Вечер милонги

На горячую воскресную милонгу приглашаются все танцующие и не очень танцующие. Прихватите удобную обувь.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича, 21.00.

22-23 июня. Гастроли «Интерцирка»

В программе примут участие циркачи из различных стран мира — жонглеры, дрессированные животные, гимнасты, веселые клоуны.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

15-30 июня. Мультимедийная выставка-спектакль «Я — Айвазовский»

Выставка посвящена работам одного из величайших художников-маринистов Ивана Айвазовского. В этом проекте впервые сочетаются сценическая драматургия, как в театре, и формат цифровых мультимедиатехнологий. В роли Айвазовского выступает известный российский актер Сергей Гармаш.

Центр Hangar Media.

15-30 июня. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

22 июня. Фотовыставка, посвященная правам девочек-подростков

Представлены фотографии детей, отражающие их мысли и взгляды на жизнь. Они постарались передать свои проблемы в школах и в сообществах через фотографию. Дети приготовили флешмоб о правах девочек-подростков.

ТРЦ «Дордой Плаза», 18.00.

23 июня. Благотворительная книжная ярмарка

Если у вас есть книги, которые вы уже прочитали и готовы отдать, позвоните по номеру 0770649755. Все вырученные средства пойдут на обучение учеников и выпускников детских домов. Планируются концерт и мастер-классы.



ТРЦ «Азия Молл», 12.00-16.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

22 июня. Лекция «Подростковая урология и андрология»

Запустился цикл лекций опытнейших врачей по вопросам здоровья. На этот раз встречу проведет уролог-андролог Евгений Лим. Регистрация по телефону 0770700052.

Jade Gift school, 14.00.

22, 23 июня. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, а создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.00, 16.00.

Для детей

22 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

22 июня. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

23 июня. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

23 июня. Спектакль «Приключения Зайчонка»

В день закрытия театрального сезона театр приглашает на спектакль по сказке Бориса Заходера. Перед представлением детей ждет шоу ростовых кукол.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00.