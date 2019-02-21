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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (123)

Александру Рябушкину не удалось стать владельцем логотипа Zanoza

Конституционная палата отказала Александру Рябушкину в признании норм Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» противоречащими Конституции.  

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По данным КП КР, право на регистрацию товарного знака должно быть только у юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательством. Нормы закона о товарных знаках соответствуют и международным договорам по интеллектуальной собственности, участником которых является Кыргызстан.

Напомним, в январе 2017 года нынешний владелец «Вечернего Бишкека» Александр Рябушкин подал в суд на ОФ «ПроМедиа» (учредитель сайта Zanoza.kg), требуя 3 миллиона сомов. Выяснилось, что он зарегистрировал товарный знак Zanoza в Кыргызпатенте в 2016-м. Однако сайт Zanoza.kg с аналогичным логотипом начал работать на год раньше.

Дизайнер, с которым фонд «ПроМедиа» заключал договор, обратился в Апелляционный совет Кыргызпатента, а также подал в суд на Александра Рябушкина. В ходе судебных разбирательств в 2017 году суд запретил использовать «ПроМедиа» логотип Zanoza.kg.

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В итоге коллектив был вынужден начать работу под новым названием сайта — Kaktus.media. Впрочем, Александру Рябушкину также до окончания судебных разбирательств по существу запретили использовать товарный знак.

По одному из исков дизайнера по решению Апелляционного совета Кыргызпатента судопроизводство дошло до Верховного суда КР уже в 2018 году. Высшая судебная инстанция отправила дело на новое рассмотрение.

Сам Александр Рябушкин стал фигурантом уголовного дела по фактам причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и полномочиями в коммерческой или иной организации. Он находится под арестом.
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