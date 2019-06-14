В Бишкеке ищут мужчину с пистолетом и удостоверением военнослужащего Нацгвардии

В социальной сети Facebook распространили видео, на котором пьяный мужчина представляется сотрудником силовых структур.

В частности, на видео показано, что мужчина предъявил служебное удостоверение военнослужащего Национальной гвардии, а затем говорит, что он участковый.

На видео запечатлен и момент, когда водитель авто достает пистолет, хвастается им, а затем убирает.

В Национальной гвардии пояснили, что мужчина, предъявивший удостоверение на имя Тынчтыкбека Женишбек уулу, у них не служит. Кроме того, в ведомстве отметили, что сержантскому составу оружие не выдают.

В ГУВД Бишкека сообщили, что Тынчтыкбек Женишбек уулу не работает участковым, но заверили, что сейчас ищут героя ролика для выяснения обстоятельств произошедшего.