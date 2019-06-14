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Общество

В Бишкеке ищут мужчину с пистолетом и удостоверением военнослужащего Нацгвардии

В социальной сети Facebook распространили видео, на котором пьяный мужчина представляется сотрудником силовых структур. 

В частности, на видео показано, что мужчина предъявил служебное удостоверение военнослужащего Национальной гвардии, а затем говорит, что он участковый. 

На видео запечатлен и момент, когда водитель авто достает пистолет, хвастается им, а затем убирает. 

В Национальной гвардии пояснили, что мужчина, предъявивший удостоверение на имя Тынчтыкбека Женишбек уулу, у них не служит. Кроме того, в ведомстве отметили, что сержантскому составу оружие не выдают. 

В ГУВД Бишкека сообщили, что Тынчтыкбек Женишбек уулу не работает участковым, но заверили, что сейчас ищут героя ролика для выяснения обстоятельств произошедшего. 
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