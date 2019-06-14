Экс-глава департамента лекарственного обеспечения никогда не был судим

Министерство здравоохранения опровергает информацию депутата парламента Аиды Исмаиловой, озвученную накануне на пленарном заседании, что экс-глава департамента лекарственного обеспечения Рустам Курманов был замешан в скандальных коррупционных схемах.

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По данным ведомства, Рустам Курманов имеет докторскую степень, является профессором, академиком международной академии наук по безопасности человека и экологии. В соответствии с приказом министра, он был назначен ректором Кыргызского государственного института переподготовки и повышения квалификации врачей.

Уточняется, что Рустам Курманов никогда не был судим и к уголовной ответственности не привлекался, он также не имеет ограничений по вопросам трудовой деятельности и занимаемой должности.

Напомним, Аида Исмаилова рассказала, что в 2016 году по итогам проведенной Генпрокуратурой проверки возбуждены 12 уголовных дел. В результате незаконных действий чиновников ДЛО государству причинен материальный ущерб на 22 миллиона сомов. «И теперь бывший руководитель этой структуры абсолютно не может быть ректором института переподготовки врачей», — возмутилась нардеп.

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Данные, которые привела Аида Исмаилова, подтвердила ранее и Генпрокуратура. 17 января 2017 года ГП КР сообщила, что бывший глава ДЛО при Минздраве Рустам Курманов нанес ущерб государству в размере 945 тысяч 474 сомов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением» УК КР.

Позже премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Рустам Курманов освобожден от занимаемой должности.