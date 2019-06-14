Суд над экс-мэрами. Очередное ходатайство защиты подсудимых отклонено

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе процесса адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об исключении из уголовного дела материалов экспертизы по эпизоду со строительством школы. В частности, он просил признать недопустимыми доказательствами материалы судебно-строительной и судебно-бухгалтерской экспертиз.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство защиты. Он мотивировал свое решение тем, что оценка доказательствам будет дана в приговоре.

«Жалоба адвоката останется без удовлетворения. Материалы уголовного дела подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами. Сама оценка доказательствам дается в приговоре суда», — сказал Кубанычбек Касымбеков.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.