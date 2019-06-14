Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли, выставки

Театр

15 июня. Трагифарс «Люди мира сего»

Если вы, как и многие тысячи, а может, и миллионы людей мира сего, до сих пор проживаете в съемном жилье и вам далеко не безразлично стать обладателем заветных квадратных метров собственного «угла», вам непременно стоит прийти на новый спектакль. Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

16 июня. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

15 июня. Благотворительный забег Color Run

Собранные деньги передадут в ОФ Help the children — SKD. В программе также концерт, игры и дискотека.

Парк имени Ататюрка, 8.00.

16 июня. Bloodystan Fest Vol.1

Выступят группы Katalepsy (Россия), Sevensins (Казахстан), Kashgar и Shahid (Кыргызстан). Любителям death metal быть обязательно.

Ночной клуб «Ретро-Метро», 18.00.

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15-16 июня. Гастроли «Интерцирка»

В программе примут участие циркачи из различных стран мира. В программе жонглеры, дрессированные животные, гимнасты, веселые клоуны.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1 июня — 1 июля. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Литейная мастерская «Дубровин» основана в 2005 году отцом и сыном Юрием и Иваном Дубровиными. Сегодня это большой комбинат, где создаются монументы и произведения художественного литья всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее

Галерея ресторана Frunze.

14 июня — 17 июня. Выставка «Многогранная цивилизация, единый путь»

Выставка проходит в рамках саммита ШОС. В ней принимают участие художники из 25 стран.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

15-30 июня. Мультимедийная выставка-спектакль «Я — Айвазовский»

Выставка посвящена работам одного из величайших художников-маринистов Ивана Айвазовского. В этом проекте впервые сочетаются сценической драматургия как в театре и формат цифровых мультимедиа технологий. В роли Айвазовского выступил известный российский актер Сергей Гармаш.

Центр Hangar Media.

15-30 июня. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

11-16 июня. Выставка «Китайская керамика»

Керамика является одной из самых древних отраслей китайского декоративно-прикладного искусства и ремесла.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

14-16 июня. Ярмарка хэндмейд-изделий

Представлены посуда из Узбекистана, национальная одежда, изделия из натуральных камней, текстиль, платья из Туркмении, украшения, куклы ручной работы и многое другое.

ТЦ VEFA.

Мастер-классы, тренинги, акции

15 июня. Лекция «Недержание мочи. Профилактика и лечение»



Запустился цикл лекций опытнейших врачей по вопросам здоровья. На этот раз встречу проведет уролог-андролог Евгений Лим. Регистрация по телефону 0770700052.

Jade Gift school, 14.00.

15 июня. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, а создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.30.

15 июня. Тренинг «Чек-лист для предпринимателя»

Вы узнаете, что такое системный менеджмент и как к нему прийти.

Logic Training Center, 9.00-18.00.



16 июня. Вечер импровизации

Благодаря ему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

Для детей

15 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

15 июня. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

16 июня. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

16 июня. Спектакли «Этого не может быть?!» и «Каардуу чал»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.