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Общество

Цифра дня. 9,3 миллиона сомов составила сумма исков за ущерб окружающей среде

За ущерб окружающей среде в 2018 году предъявили иски на 9,3 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления экологической безопасности Госэкотехинспекции Максат Омуров.

«По линии экологической безопасности инспекторы Госэкотехинспекции составили 1 тысячу 554 протокола о нарушениях. Наложены штрафы в размере 8 миллионов 311 тысяч сомов. За ущерб окружающей среде предъявлены иски на 9 миллионов 379 тысяч сомов», — сообщил он.

По итогам пяти месяцев с учетом введения моратория на проверки субъектов предпринимательства инспекторы ГИЭТБ наложили штрафы на сумму 1 миллион 570 тысяч сомов и предъявили иски на сумму 1 миллион 349 тысяч сомов.
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