Суд над экс-мэрами Бишкека. В отводе представителей гособвинения отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ранее адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об отводе представителей гособвинения. Он считает, что выступления прокуроров на процессе расходятся с требованиями закона.

«Когда на процессе озвучивается законное требование его участников, оно должно быть поддержано прокурором. Прокуратура — это орган, который надзирает за законом, но я не увидел этого в ходе слушаний на протяжении почти пяти месяцев. Я прошу предоставить Генпрокуратуре возможность задействовать на процессе других гособвинителей», — сказал юрист.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении отвода прокурорам. Он объяснил это тем, что отвод не предусмотрен законом. Судебное заседание перенесено.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.