12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (108)

Суд над экс-мэрами Бишкека. В отводе представителей гособвинения отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ранее адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об отводе представителей гособвинения. Он считает, что выступления прокуроров на процессе расходятся с требованиями закона.

«Когда на процессе озвучивается законное требование его участников, оно должно быть поддержано прокурором. Прокуратура — это орган, который надзирает за законом, но я не увидел этого в ходе слушаний на протяжении почти пяти месяцев. Я прошу предоставить Генпрокуратуре возможность задействовать на процессе других гособвинителей», — сказал юрист.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении отвода прокурорам. Он объяснил это тем, что отвод не предусмотрен законом. Судебное заседание перенесено.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка:
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. В удовлетворении еще одного ходатайства опять отказано
Суд над экс-мэрами. В разделении уголовного дела отказали
Суд над экс-мэрами Бишкека. Защита просит создать нормальные условия для работы
Суд над экс-мэрами. В зале поскандалили судисполнители и родственники
Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Касымбеков отказал адвокатам в своем отводе
Судье по делу экс-мэров Бишкека дважды заявили отвод
Суд над экс-мэрами Бишкека. Кулматова и Ибраимова оставили под стражей
Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову наконец дадут ознакомиться с делом
Суд по делу экс-мэров Бишкека. Обвиняемые остаются под стражей
Суд по делу экс-мэров Бишкека. Подсудимые остались под стражей
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»