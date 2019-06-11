Суд над экс-мэрами. В удовлетворении еще одного ходатайства опять отказано

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня адвокат Сергей Слесарев заявил очередное ходатайство — с просьбой отложить процесс на неопределенное время. Защитник Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова объяснил это тем, что с материалами уголовного дела никто из сторон нормально не ознакомлен.

Он просил дать время обвиняемым и их защитникам ознакомиться с предъявленным обвинением.

Адвокаты других подсудимых также заявили, что ни они, ни их подзащитные даже не знают, в чем их обвиняют.

Судья Кубанычбек Касымбеков в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайства, объяснив, что времени для ознакомления с материалами было достаточно.

Кубанычбек Кулматов заявил, что отказывается отвечать на вопросы судьи по эпизоду с заводом «Дастан», а также по эпизоду с пансионатом «Солнечный берег».

«Не задавайте мне вопросы по этим эпизодам. Я не знаю на них ответов, поэтому отвечать не буду», — сказал он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.