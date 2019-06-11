Суд над экс-мэрами. В разделении уголовного дела отказали

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе заседания адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о разделении уголовного дела. По его словам, дело по эпизоду со школой и заводу «Дастан» необходимо выделить в отдельное производство.

Другие адвокаты поддержали коллегу и заявили, что почти полгода суд не может приступить к рассмотрению дела по существу.

«Вы ошибочно объединили все дела. Кроме того, суд постоянно откладывают по разным причинам, поэтому дело необходимо разделить», — сказали адвокаты.

Судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.