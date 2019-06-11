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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (106)

Суд над экс-мэрами Бишкека. Защита просит создать нормальные условия для работы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об обеспечении нормальных условий для работы.

По его словам, для ознакомления с делом на процессе должны быть созданы условия, чтобы обвиняемые могли записывать и ознакамливаться с материалами и документами.

Сергей Слесарев попросил передвинуть стол ближе к клетке, поставить туда мягкие стулья, чтобы «они (подсудимые) не отморозили себе все органы».

«Адвокаты стоят и упираются коленками в стол и скамейку, но мы уже привыкли и свыклись с этим», — сказал он.

Юрист добавил, что отсутствие видеонаблюдения в зале также является нарушением принципов гласности.

Выслушав мнения сторон, судья Кубанычбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства адвоката.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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