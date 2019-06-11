Суд над экс-мэрами. В зале поскандалили судисполнители и родственники

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

До начала заседания выяснилось, что в зале отсутствует один из адвокатов. Судья Кубанычбек Касымбеков объявил получасовой перерыв.

Во время перерыва в зале поскандалили родственники подсудимых и судебные исполнители.

В зале не хватает мест для всех присутствующих. Конвой и судебные исполнители не пропустили на свободную скамью родственников, объяснив, что там сидят адвокаты и подсудимые.

Вторая сторона возмутилась и заявила, что маленькое помещение — проблема суда.