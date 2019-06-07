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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (103)

Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Касымбеков отказал адвокатам в своем отводе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания адвокаты дважды заявили отвод судье Кубанычбеку Касымбекову. Выйдя из совещательной комнаты, судья вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защиты.

Судья пояснил, что отвод заявлен необоснованно, а доводы адвокатов построены на предположениях.

«Согласно УПК, отвод судье может быть заявлен, если он ранее председательствовал в качестве единственного судьи, является близким родственником участника процесса по делу, у него имеется косвенная заинтересованность. Все доводы о том, что уголовные дела незаконно соединены в одно производство, не имеют оснований», — сказал Кубанычбек Касымбеков.

Стоит отметить, что в отношении самого Кубанычбека Касымбекова возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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