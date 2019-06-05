Более трех миллионов сомов задолжали охотникам за отстрел волков и шакалов

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) начало выплачивать вознаграждения за добытых волков и шакалов на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, задолженность по выплатам премиальных вознаграждений за 2018-2019 годы составила 3 миллиона 687,5 тысячи сомов. Из них 2 миллиона 64 тысячи сомов за волков, 25 тысяч сомов за волчат и 1 миллион 598 тысяч за шакалов.

В ведомстве напомнили, что размер вознаграждения установлен в 2016 году постановлением правительства. За добычу волка предусмотрено 6 тысяч сомов, волчонка — 1,5 тысячи сомов, шакала — 2 тысячи сомов.