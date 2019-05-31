Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову наконец дадут ознакомиться с делом

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство об ознакомлении Кубанычбеком Кулматовым с материалами уголовного дела.

Кубанычбек Кулматов поддержал юриста и сообщил, что ему до сих пор не вручили копию обвинительного акта.

«Я школу не строил, но меня обвиняют по этому эпизоду. Я не ознакомился с материалами дела. Кроме того, следователь обвинил моего адвоката в затягивании с ознакомлением. Но Сергей Слесарев на несколько дней в этот момент ездил на похороны отца, о чем предупреждал. Сам следователь меня не вызывал, я конвой просил, чтобы он меня позвал», — сказал он.

Судья Кубанычбек Касымбеков удовлетворил ходатайство и разрешил подсудимому ознакомиться с делом.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.