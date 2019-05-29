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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (21)

Икрамжану Илмиянову продлили срок ареста до 28 августа

Мера пресечения советнику бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжану Илмиянову продлена до 28 августа. Об этом на пресс-конференции сообщил старший прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры Бакытбек Сыдыгалиев.

По его словам, Икрамжан Илмиянов находится под стражей в СИЗО.

«Следствие по делу Икрамжана Илмиянова продолжается», — сказал Бакытбек Сыдыгалиев.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.

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