Как живет поствыборная Украина. Выходные в Киеве

Из-за политической нестабильности посещение некоторых стран стало непопулярным. Киев всегда пользовался спросом у туристов, но после событий пятилетней давности многие попросту боятся ехать на Украину.

Фото 24.kg. Основатели Киева запускают кораблики на карте столицы

Посетить Киев в поствыборный период, в преддверии инаугурации нового президента Владимира Зеленского, казалось опасной авантюрой. Кыргызстанцы, привыкшие к митингам и волнениям после выборов, понимают, о чем идет речь.

Полуостров преткновения

Сказать, что Киев встретил радушно, язык не поворачивается. При прохождении паспортного контроля в аэропорту «Борисполь» устраивают допрос, заметив в паспорте штампы посещения «неугодных» городов.

— Зачем вы прилетали в «Шереметьево»? — спрашивает сотрудник.

— В Москву, — резонно отвечаю я.

— Вы были в Сочи?

— Была.

В Сочи я провела три часа в ходе однодневной рабочей поездки премьер-министра. Времени хватило лишь на бегу спуститься к морю и вернуться на официальные встречи. Но вряд ли сотрудника паспортного контроля интересует этот факт.

— В Крыму были?

— Нет.

— Но в Сочи же были...

— В Сочи была, в Крыму нет.

Мой паспорт продолжают тщательно изучать, просматривая остальные печати.

— Точно в Крыму не были? Зачем приехали в Киев?

— Город посмотреть.

Один из приехавших в Киев молодых людей ранее посещал полуостров. Сотрудница паспортного контроля громко объявила «Крым», и парня тут же увели люди в форме.

По прилете в столицу Украины иностранцы должны заполнить миграционную карту. Несмотря на то что Верховная рада приняла закон, обязывающий каждого гражданина владеть украинским и ограничивающий использование некоторых языков, в том числе русского, в миграционке текст продублирован на английском и русском. Многие украинцы между собой общаются на русском.

Если обращаешься к продавцу на русском, можно услышать ответ на украинском. Делалось это без какой-либо агрессии или намека на неприязнь.

Фото 24.kg. В Киеве ничего не напоминает о майдане и антироссийских настроениях

Многие вывески и названия написаны только на одном языке — русском. В городе до сих пор еще не сняли поздравления с Днем Победы, не переименованы улицы Московская, Пушкинская, Л.Толстого. В Киеве ничего не напоминает о майдане и антироссийских настроениях.

На пути в Европу

Зато многое говорит о желании Украины стать частью Европы. Местные жители даже вместе с национальным флагом вывешивают стяг Евросоюза.

В дни моего пребывания в украинской столице праздновали традиционные с 2003-го Дни Европы. В этом году фестиваль проходил в новом формате для Украины, который демонстрировал неразрывность европейских гуманитарных традиций с украинскими. Все мероприятия объединены одной темой — 1000-летие правления князя Киевского Ярослава Мудрого, который внес значительный вклад в консолидацию стран Европы.

Европейские посольства установили по городу стенды и интерактивные панели с информацией об успехах, которыми гордятся страны. Для киевлян и гостей столицы организовали концерты.

Вместе с тем 18 мая на Украине — День памяти жертв депортации крымских татар. Наряду с шумными народными гуляньями прошел и реквием по жертвам депортации.

На каждом углу в Киеве размещены объявления о работе в Европе с зарплатой 20 тысяч гривен. Молодежь охотно верит в светлое будущее и уезжает с Украины, но работает не на самых лучших позициях, а в основном чернорабочими на заводах.

Одна украинская гривна равна 2,65 сома.

По официальным данным, средняя зарплата в Киеве — 16,2 тысячи гривен. Город недешевый. К примеру, посадка в самом скромном такси — 40 гривен плюс тарификация за каждый километр. Поездка в аэропорт «Борисполь» обойдется в 650 гривен.

Воспользоваться общественным транспортом не удалось. Приятнее было наматывать ногами по 30 километров в день, чтобы познакомиться с городом поближе.

В тени каштанов

Моя давняя мечта — побывать в Киеве в середине мая, когда город утопает в каштанах. По некоторым данным, их насчитывается около двух миллионов, многие деревья перешагнули 150-летний рубеж.

Городская легенда связывает появление каштанов в Киеве со строительством бульвара Шевченко. Царю Николаю I не понравились тоненькие саженцы с разлапистыми листьями, высаженными на бульваре. Император пожелал видеть вместо них стройные, похожие на кипарисы, тополя. Якобы в одну ночь все саженцы диковинных деревьев выкорчевали и выбросили, а киевляне их подобрали и посадили во дворах.

Ветка цветущего каштана в советское время красовалась на гербе Киева.

По другой версии, первые киевские каштаны появились в 1825 году в Киево-Печерской лавре. На территории обители есть дерево, считающееся памятником культурного наследия, оно охраняется законом.

Каштаны можно увидеть практически на каждой улице Киева. Первая каштановая аллея появилась в 40-х годах XIX века в старом ботаническом саду имени Фомина. Возле Свято-Троицкого монастыря растет исполинский каштан, посаженный митрополитом Петром Симеоновичем Могилой — выдающимся религиозным просветителем, основателем «Киево-братской школы», которая стала со временем первой в России академией европейского образца. Посаженному им каштану, предположительно, более 350 лет.

Фото 24.kg. Ветка цветущего каштана в советское время красовалась на гербе Киева.

Киев считается одним из самых зеленых городов Европы. А вот европейской чистоте остается только завидовать. Коммунальные службы явно забыли про элементарную уборку улиц и вывоз мусора.

Прибраны только главные туристические маршруты — Крещатик, Андреевский спуск, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы. Сюда устремляются толпы туристов не только для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями.

За салом и перепичкой

В центральном районе Киева находится старинная улица — Андреевский спуск, которая соединяет верхний город и центр. Ее протяженность составляет около 700 метров , пешей прогулкой можно пройти данный участок дороги за 30-40 минут. Туристов привлекают лавки с сувенирной продукцией собственного изготовления народных мастеров.

В западной части Крещатика находится знаменитый рынок Киева — Бессарабский. Его построили в 1912 году. В настоящее время это один из самых дорогих рынков Киева, но, несмотря на это, туристы идут на Бессарабку за главным деликатесом Украины — салом.

Фото 24.kg. Бессарабский рынок

Колоритные продавщицы так искусно уговаривают и нахваливают свой товар, что устоять невозможно, тем более любую продукцию сначала дают попробовать. Сала я купила шесть видов на 1 тысячу гривен, а сколько стоит килограмм, не спросила, но ничуть не жалею о покупке: вкус бесподобный и кардинально отличается друг от друга.

Есть в Киеве и еще один продукт, обязательный к употреблению. Нет, не горилка. Найти настоящий напиток так и не удалось. Если борщ, сало, вареники можно поесть в любом кафе, то за киевской перепичкой все идут на пересечение Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого.

Фото 24.kg. За киевской перепичкой все идут на пересечение Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого

Небольшой киоск в центре города, где продают только сосиски в тесте, работает с советских времен. Говорят, с тех пор рецептура не изменилась, как и очереди за перепичкой. Студенты, пенсионеры, туристы, солидные бизнесмены поедают горячие сосиски из полиэтиленовых пакетов стоя возле небольших столиков.

Стоит перепичка 18 гривен. Некоторые киевляне уверяют, что никогда ее не пробовали, а может, они просто лукавят. Пройти мимо такого культового места невозможно.