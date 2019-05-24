Газета «Супер инфо» выиграла еще один суд против ГСБЭП

Вчера Бишкекский городской суд вынес окончательное решение по разбирательству в отношении газеты «Супер инфо».

Напомним, в марте стало известно, что некий гражданин Т.Насыкулов написал заявление в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями на руководителей издания и типографии «Фридом хаус» из-за расхождения тиражей. Он сообщил, что якобы на сайте указаны одни цифры, а в газете другие. ГСБЭП назначила налоговую проверку, но суд признал эти действия незаконными. Главного редактора оппозиционного издания вызывали на допросы.

Читайте по теме Проверки издания «Супер инфо» суд признал незаконными

Как рассказал 24.kg основатель издания «Супер инфо» Кылычбек Султан, после этого прошло еще несколько судебных заседаний.

«ГСБЭП обжаловала решение районного суда в Бишкекском городском. Но и там мы выиграли. В апреле я узнал, что Финпол начал новую проверку. Мы опять подали в суд и снова выиграли. Сегодня Бишкекский горсуд поставил в этом деле точку», — сообщил он.

Как пояснила представитель интересов издания Таалайгуль Токтакунова, несмотря на решение суда о незаконности назначения налоговой проверки, орган дознания выделил дело в отдельное производство и передал следователю.

«Тот вновь вынес постановление о назначении налоговой проверки. Мы обратились в суд, чтобы он признал незаконным выделение дела в отдельное производство и передачу следователю. Выиграли районный и городской суды. Обжалованию решение не подлежит», — уточнила юрист.