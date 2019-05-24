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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (140)

Газета «Супер инфо» выиграла еще один суд против ГСБЭП

Вчера Бишкекский городской суд вынес окончательное решение по разбирательству в отношении газеты «Супер инфо».

Напомним, в марте стало известно, что некий гражданин Т.Насыкулов написал заявление в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями на руководителей издания и типографии «Фридом хаус» из-за расхождения тиражей. Он сообщил, что якобы на сайте указаны одни цифры, а в газете другие. ГСБЭП назначила налоговую проверку, но суд признал эти действия незаконными. Главного редактора оппозиционного издания вызывали на допросы.

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Как рассказал 24.kg основатель издания «Супер инфо» Кылычбек Султан, после этого прошло еще несколько судебных заседаний.

«ГСБЭП обжаловала решение районного суда в Бишкекском городском. Но и там мы выиграли. В апреле я узнал, что Финпол начал новую проверку. Мы опять подали в суд и снова выиграли. Сегодня Бишкекский горсуд поставил в этом деле точку», — сообщил он.

Как пояснила представитель интересов издания Таалайгуль Токтакунова, несмотря на решение суда о незаконности назначения налоговой проверки, орган дознания выделил дело в отдельное производство и передал следователю.

«Тот вновь вынес постановление о назначении налоговой проверки. Мы обратились в суд, чтобы он признал незаконным выделение дела в отдельное производство и передачу следователю. Выиграли районный и городской суды. Обжалованию решение не подлежит», — уточнила юрист.
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