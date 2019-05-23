На средства ЕБРР мэрия Бишкека намерена улучшить водоснабжение в жилмассивах

Делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Сума Чакрабарти побывала на водозаборе «Орто-Алыш», ознакомилась с ходом реализации второй фазы проекта «Реабилитация систем водоснабжения и канализации Бишкека» и встретилась с мэром Азизом Суракматовым. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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роект реализуется за счет инвестиций правительства Швейцарской Конфедерации и ЕБРР. Они вкладывают 16 миллионов евро, часть из которых грант, а вторая — кредит.

По ее информации, п

На водозаборе находятся 115 артезианских скважин, большую часть из которых надо перебурить. «Орто-Алыш» является одним из главных источников водоснабжения Бишкека. Он обеспечивает более 40 процентов потребности столицы в питьевой воде.

В рамках второй фазы пробурили и оборудовали насосами 35 новых скважин. Еще 16 — во время первой фазы.

В мэрии отметили, что реализация проекта позволит увеличить подачу питьевой воды, улучшить проведение анализов качества питьевой воды и сточных вод, подключить к централизованной системе водоотведения жилые массивы и частный сектор.