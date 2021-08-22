Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи

Таджикистанцы близ кыргызской границы вновь выкопали траншеи и устанавливают опалубки для заливки цемента. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

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Уточняется, что обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как относительно стабильная.

«Сейчас проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу несанкционированного обустройства таджикской стороной траншеи вблизи госграницы. Сегодня примерно в 11.15 в районе водозабора «Головной» таджикская сторона продолжила устанавливать опалубки для заливки цемента в траншеях, которые были выкопаны вчера на западной стороне реки Ак-Суу», — сказали в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда таджикская сторона нарушает достигнутые ранее договоренности относительно прекращения строительных работ вблизи линии границы.

«Все подразделения границы, в том числе КПП, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, несут службу в повседневном режиме», — проинформировали в ПС ГКНБ.