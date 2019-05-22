Казахстан снял ограничения на ввоз фруктов и овощей из Кыргызстана

Казахстан снял временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз в Казахстан продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы с территории Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
По данным ведомства, решение принято по итогам переговоров, прошедших 13-14 мая в столице РК, Нур-Султане. В них приняли участие представители департамента карантина растений Минсельхоза Кыргызстана и комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.
Запрет снят в рамках реализации протокола, подписанного вице-премьер-министрами обеих стран, и дорожной карты по вопросам карантинного контроля.
Ограничения были введены 19 февраля. Министерство сельского хозяйства Кыргызстана заявляло, что Казахстан необоснованно ввел запрет на ввоз яблок, картофеля, хурмы и граната.