21:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Одна компания готова перенести теплотрассу в Бишкеке за 473,3 миллиона сомов

В Бишкеке теплотрассу за 473,3 миллиона сомов готова перенести компания, строившая дороги с нарушениями. Заявки на участие в тендере подало только ОсОО «Технотоп».

Как сообщил портал госзакупок, компания «Технотоп» оценила работы в 468 миллионов 910 тысяч 202 сома.

Планируется перенести трубы с высоких опор зоны проектируемой автомобильной трассы на запад по улице Л.Толстого до Шабдана Баатыра.

Деньги на реконструкцию предоставят Российско-Кыргызский фонд развития и Бишкектеплосеть. Подрядчик должен завершить строительство не позднее 180 дней с даты подписания договора.

Отметим, что по улице Л.Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.

Напомним, что ОсОО «Технотоп» прокладывало асфальт по трассе в аэропорт «Манас». Минтранс неоднократно указывал на недочеты. Подрядчику приходилось несколько раз снимать асфальт и укладывать новый.
Ссылка:
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ремонтируют теплосети и частично закрыли две улицы
Из-за работ ОАО «Бишкектеплосеть» закроют участок улицы Ахунбаева
Выбирайте другой маршрут: в Бишкеке частично закрыт проспект Чуй
В Бишкеке из-за прокладки инженерных сетей закрыли две улицы
Теплосеть заменила трубы, но не восстановила асфальт
На улице Кулатова в Бишкеке будут вводить ограничения для движения транспорта
В «Бишкекектеплосети» ответили на жалобы абонентов
В Бишкеке устранили порыв на теплосети. Все дома подключены к отоплению
Отсутствие горячей воды у бишкекчан объяснили регулировкой температурного режима
Отопление в Бишкеке еще не включили, а счета уже начали приходить
Популярные новости
Японец Шимохира Ицуо, который нашел в&nbsp;Кыргызстане свои любимые три&nbsp;W Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W
Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;жертвы&raquo; Азиза Батукаева Неделя-24. Новый противник Алмазбека Атамбаева и «жертвы» Азиза Батукаева
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
В&nbsp;некоторых районах Бишкека завтра не&nbsp;будет холодной воды В некоторых районах Бишкека завтра не будет холодной воды
Бизнес
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере