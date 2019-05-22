Одна компания готова перенести теплотрассу в Бишкеке за 473,3 миллиона сомов

В Бишкеке теплотрассу за 473,3 миллиона сомов готова перенести компания, строившая дороги с нарушениями. Заявки на участие в тендере подало только ОсОО «Технотоп».

Как сообщил портал госзакупок, компания «Технотоп» оценила работы в 468 миллионов 910 тысяч 202 сома.

Планируется перенести трубы с высоких опор зоны проектируемой автомобильной трассы на запад по улице Л.Толстого до Шабдана Баатыра.

Деньги на реконструкцию предоставят Российско-Кыргызский фонд развития и Бишкектеплосеть. Подрядчик должен завершить строительство не позднее 180 дней с даты подписания договора.

Отметим, что по улице Л.Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.

Напомним, что ОсОО «Технотоп» прокладывало асфальт по трассе в аэропорт «Манас». Минтранс неоднократно указывал на недочеты. Подрядчику приходилось несколько раз снимать асфальт и укладывать новый.