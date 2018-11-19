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Общество

Ненужный эксперимент. В Бишкеке врачи вновь митингуют против реформ Минздрава

В Бишкеке врачи 19 центров семейной медицины вышли на митинг к «Белому дому». Около 50 медиков выступают против реформ Минздрава. В частности, оптимизации поликлиник и переквалификации узких специалистов.

По словам терапевта Айгуль Дуйшеевой, в рамках эксперимента ее хотят сделать педиатром и гинекологом.

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В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
«Мне хотят добавить беременных женщин и новорожденных детей. Мы все выступаем против оптимизации. Мы обращались к министру здравоохранения, но ответа не получили. В ответ лишь слышим: «Хотите — работайте, хотите — нет». Нам говорят, что сейчас проводится эксперимент», — рассказала Айгуль Дуйшеева.

По словам Сайнагуль Бобушевой, сейчас Минздрав хочет сделать врачей фельдшерами.

«Я работаю врачом 30 лет. Как я могу быть хорошим педиатром? Медицина не стоит на месте, поэтому мы каждые пять лет повышаем квалификацию. А сейчас, грубо говоря, нас хотят сделать фельдшерами», — говорит Сайнагуль Бобушева.

Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами.
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