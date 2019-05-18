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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (229)

Ты тупой. Как родители наказывают своих детей ударами по лицу, телу и ногам

В ходе мультииндикаторного кластерного обследования (МИКО) выявлено, какому наказанию подвергают детей в Кыргызстане.

Согласно отчету, к 23 процентам детей применяются только ненасильственные методы дисциплинирования. При этом доля детей, подвергающихся насильственным видам наказания, увеличивается с возрастом. 70 процентов детей испытывали психологическое давление, 74,3 процента — любой насильственный метод дисциплинирования.

Доля матерей, считающих, что физическое наказание необходимо, составило 8,9 процента.

В отчете ЮНИСЕФ уточняется, что относится к физическому наказанию: трясти, бить или шлепать ребенка по кистям, рукам или ногам, бить по попе или другим частям тела твердым предметом, шлепать по лицу, голове или ушам, пороть сильно и систематически. Психологическая агрессия — кричать на ребенка, а также обзывать его оскорбительными словами, такими как «тупой» или «ленивый».

Обследование охватило более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана, полевые исследования провели в сентябре ноябре 2018 года. МИКО проводил Нацстатком при техподдержке ЮНИСЕФ.
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