Ты тупой. Как родители наказывают своих детей ударами по лицу, телу и ногам

В ходе мультииндикаторного кластерного обследования (МИКО) выявлено, какому наказанию подвергают детей в Кыргызстане.

Согласно отчету, к 23 процентам детей применяются только ненасильственные методы дисциплинирования. При этом доля детей, подвергающихся насильственным видам наказания, увеличивается с возрастом. 70 процентов детей испытывали психологическое давление, 74,3 процента — любой насильственный метод дисциплинирования.

Доля матерей, считающих, что физическое наказание необходимо, составило 8,9 процента.

В отчете ЮНИСЕФ уточняется, что относится к физическому наказанию: трясти, бить или шлепать ребенка по кистям, рукам или ногам, бить по попе или другим частям тела твердым предметом, шлепать по лицу, голове или ушам, пороть сильно и систематически. Психологическая агрессия — кричать на ребенка, а также обзывать его оскорбительными словами, такими как «тупой» или «ленивый».

Обследование охватило более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана, полевые исследования провели в сентябре — ноябре 2018 года. МИКО проводил Нацстатком при техподдержке ЮНИСЕФ.