В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»

В Бишкеке снесли два популярных заведения — кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ранее муниципальные службы уже снесли летнюю площадку кафе «Золотая бочка», расположенного возле парка в микрорайоне «Асанбай».

В результате комиссионного выезда установлено самовольное увеличение площади заведения. Кроме того, срок аренды участка истек в марте 2018 года. Арендатор обратилась с просьбой о продлении, но после выявления нарушения в нем отказали.











Не продлили аренду и увеселительному заведению «Съезд PUB». Выяснилось, что владелец не оформил надлежащим образом разрешительные документы, объект не соответствовал архитектурным и градостроительным нормам.

В муниципалитете добавили, что оба заведения располагались под линиями электропередачи и в охранной зоне.