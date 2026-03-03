В Оше продолжается демонтаж моста на пересечении улиц Суйунбаева и Атабаева

В рамках работ по расширению улиц города Оша проводится реконструкция старых мостов, а также строительство нового на пересечении улиц Суйунбаева и Атабаева. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, в настоящее время задействована необходимая спецтехника, строительные работы проходят под контролем специалистов соответствующих служб.

«Работы по демонтажу и последующему строительству моста начались 12 февраля. Длина нового моста составит 12,5 метра, ширина — 21,5 метра. Специалисты прилагают усилия для оперативного и качественного завершения строительства. В текущем году указанные улицы будут полностью капитально отремонтированы и приведены в соответствие с современными требованиями — здесь появится четырехполосная дорога. В связи с этим другие мосты в этом районе также расширяются», — говорится в сообщении.