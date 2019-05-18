Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можно собирать без риска

В горах Кыргызстана много лекарственных трав. Нередко отдыхающие их собирают, чтобы потом делать отвары. Но не следует забывать, что у некоторых растений вместе с целебными свойствами есть и ядовитые составляющие.

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Опытная туристка, член клуба Gde.kg Неля Омарова рассказала, какие травы можно собирать без риска для здоровья. Однако в лечебных целях она рекомендует покупать готовые сборы в аптеке, где все растения правильно собраны, высушены и смешаны.

А вот для получения вкусного и ароматного чая цветы можно вполне использовать. Только надо помнить, что собирать их надо грамотно: не более 30 процентов цветков от общего куста.

Именно о таких полезных растениях сегодня в подборке 24.kg.

1 Чабрец, тимьян ползучий (на кыргызском Кийик оту)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность и лекарственное средство при простудных заболеваниях.

2 Душица обыкновенная (Көк чай чөп)

Фото из интернета

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность, в косметике и как противопростудное средство.

3 Тысячелистник обыкновенный (Каз таңдай)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как лекарственное средство при кровотечениях, способствует заживлению ран и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как косметическое средство.

4 Эстрагон, тархун (Шараалжын шыбак)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность при консервировании, при производстве прохладительных напитков, как тонизирующее и витаминное средство.

5 Пустырник (Кан басым)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как тонизирующее и успокаивающее средство.

6 Мята азиатская (Жалбыз)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Входит в состав различных успокоительных препаратов и сборов, используется для улучшения пищеварения и в косметических целях.

7 Ромашка аптечная

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при простудных заболеваниях и как успокоительное средство, а также в косметических целях.

8 Зверобой продырявленный (Сары чай чөп)

Фото из интернета

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при самых различных заболеваниях, благоприятно влияет на обмен веществ, оказывает вяжущее, антисептическое и тонизирующее действие. Следует применять с осторожностью людям со светлой кожей.

9 Шалфей лекарственный (Көк катын)

Фото из интернета

Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при ангинах и простудных заболеваниях как дезинфицирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

10 Зизифора (Көкөмерен)

Фото из архива Нели Омаровой

Растет в Кыргызстане повсеместно. Применяется как пряное растение, в лекарственных целях используется как средство при простудных заболеваниях, успокоительное и тонизирующее.