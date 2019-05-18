Полезные травы. Какие растения в горах Кыргызстана можно собирать без риска

В горах Кыргызстана много лекарственных трав. Нередко отдыхающие их собирают, чтобы потом делать отвары. Но не следует забывать, что у некоторых растений вместе с целебными свойствами есть и ядовитые составляющие.
А вот для получения вкусного и ароматного чая цветы можно вполне использовать. Только надо помнить, что собирать их надо грамотно: не более 30 процентов цветков от общего куста.
Именно о таких полезных растениях сегодня в подборке 24.kg.
1Чабрец, тимьян ползучий (на кыргызском Кийик оту)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность и лекарственное средство при простудных заболеваниях.
2Душица обыкновенная (Көк чай чөп)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность, в косметике и как противопростудное средство.
3Тысячелистник обыкновенный (Каз таңдай)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как лекарственное средство при кровотечениях, способствует заживлению ран и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как косметическое средство.
4Эстрагон, тархун (Шараалжын шыбак)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как пряность при консервировании, при производстве прохладительных напитков, как тонизирующее и витаминное средство.
5Пустырник (Кан басым)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется как тонизирующее и успокаивающее средство.
6Мята азиатская (Жалбыз)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Входит в состав различных успокоительных препаратов и сборов, используется для улучшения пищеварения и в косметических целях.
7Ромашка аптечная
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при простудных заболеваниях и как успокоительное средство, а также в косметических целях.
8Зверобой продырявленный (Сары чай чөп)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при самых различных заболеваниях, благоприятно влияет на обмен веществ, оказывает вяжущее, антисептическое и тонизирующее действие. Следует применять с осторожностью людям со светлой кожей.
9Шалфей лекарственный (Көк катын)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Используется при ангинах и простудных заболеваниях как дезинфицирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.
10Зизифора (Көкөмерен)
Растет в Кыргызстане повсеместно. Применяется как пряное растение, в лекарственных целях используется как средство при простудных заболеваниях, успокоительное и тонизирующее.