Несмотря на проводимую работу, уровень ДТП в Кыргызстане остается критичным. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил специалист управления общественного здравоохранения Минздрава Тилек Бутешов.

По его словам, с 6 по 12 мая прошла Глобальная неделя безопасности дорожного движения. «Официально за последние пять лет зафиксировано более 32 тысяч ДТП, погибло более 5 тысяч человек, более 50 тысяч получили ранения. Более 56 процентов пострадавших получили черепно-мозговую травму», — сказал Тилек Бутешов.

Представитель ВОЗ в КР Назира Артыкова добавила, что в половине случаев ДТП со смертельным исходом наблюдается связь с одним или несколькими факторами риска — превышение допустимой скорости, воздействие алкоголя, игнорирование ремней безопасности и детских кресел.