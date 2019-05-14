В учебнике «Кыргыз тили» для третьего класса тоже ошибки на каждой странице

В учебнике «Кыргыз тили» для учеников третьего класса название национальных инструментов написано неправильно. Об этом сообщила пользователь Facebook Саламат Молдокеева.

На 78-й странице учебника в разделе о национальных инструментах слово «чоор» повторяется дважды, а слово «ооз комуз» написано через букву «р».

Пользоватали социальных сетей отмечают, что в этом учебнике ошибки можно встретить буквально на каждой странице.

Ранее массовая критика началась после того, как стало известно о многочисленных ошибках в новых учебниках для 5-6-х классов, изданных для образовательных учреждений с русским языком обучения и поступивших в школы республики в 2018 году.