Минобраз обвинили в манкуртизации детей и преступлении против будущего

«Министерство образования и науки совершает страшное преступление, выпуская учебники с ошибками», — заявила декан факультета географии, туризма КГНУ Рыскуль Токторова на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
Она отметила, что ученые еще до выпуска учебников «Естествознание, 5-й класс» и «География, 6-й класс» били тревогу и указывали на ошибки, обращались и в МОиН, и в Академию образования.
В 2018 году изданы некачественные и непригодные к использованию учебники. Всего на разработку и тиражирование учебников незаконно израсходовали 32,7 миллиона сомов.