Минобраз обвинили в манкуртизации детей и преступлении против будущего

«Министерство образования и науки совершает страшное преступление, выпуская учебники с ошибками», — заявила декан факультета географии, туризма КГНУ Рыскуль Токторова на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она отметила, что ученые еще до выпуска учебников «Естествознание, 5-й класс» и «География, 6-й класс» били тревогу и указывали на ошибки, обращались и в МОиН, и в Академию образования.

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«Никто на наши заявления не ответил и не обратил внимания. Учебники для школьников так и выпустили. Мы молчим о грамматических ошибках, так как содержание, методика, научное заключение учебников в корне неправильное. Такие ошибки на каждой странице. Почему до сих пор эти учебники не сняли с учебной программы? Это ужасное преступление против будущего. Мы превращаем детей в манкуртов», — заявила Рыскуль Токторова.

В 2018 году изданы некачественные и непригодные к использованию учебники. Всего на разработку и тиражирование учебников незаконно израсходовали 32,7 миллиона сомов.