В учебнике «Родиноведение» перепутали фото мавзолея Шах-Фазиль и мечети

В учебнике «Родиноведение» для 4-го класса перепутали фото мавзолея Шах-Фазиль. Об этом сообщили читатели 24.kg.
Вместо фотографий мавзолея опубликован снимок голубой мечети в Нарыне, которая является достопримечательностью города.
Мавзолей Шах-Фазиль находится в Ала-Букинском районе и является этнокультурным комплексом. Кроме мавзолея Шах-Фазиль, в него входит священная гора Арча-Мазар, мавзолей Аламбердара, пещера святого отшельника, место казни 2 тысяч 700 мусульманских воинов, мечеть XVII века, вертикально установленный камень и мавзолей Сафед-Булан, датируемый XIX веком.