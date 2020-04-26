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В учебнике «Родиноведение» перепутали фото мавзолея Шах-Фазиль и мечети

В учебнике «Родиноведение» для 4-го класса перепутали фото мавзолея Шах-Фазиль. Об этом сообщили читатели 24.kg.

Вместо фотографий мавзолея опубликован снимок голубой мечети в Нарыне, которая является достопримечательностью города.

«Родиноведение» 4 класса
Фото «Родиноведение» 4 класса

Мавзолей Шах-Фазиль находится в Ала-Букинском районе и является этнокультурным комплексом. Кроме мавзолея Шах-Фазиль, в него входит священная гора Арча-Мазар, мавзолей Аламбердара, пещера святого отшельника, место казни 2 тысяч 700 мусульманских воинов, мечеть XVII века, вертикально установленный камень и мавзолей Сафед-Булан, датируемый XIX веком.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151134/
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