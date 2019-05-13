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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (223)

За изнасилование дочери мужчина получил 12 с половиной лет лишения свободы

Узгенский районный суд приговорил отца, изнасилованной девочки к 12 с половиной годам лишения свободы. 

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В приговоре суда указано, что вина обвиняемого в изнасиловании полностью доказана результатами экспертизы, показаниями девочки и его признательными показаниями.

В суде обвиняемый признал вину полностью и заявил, что раскаивается в содеянном.

В день, когда все произошло, отец зашел в комнату дочери, затем привел ее в свою и дважды изнасиловал. О том, что девочка забеременела, он якобы не знал.

«М.М. рассказал в суде, что его супруга скончалась в 2013 году. У пары родились четыре мальчика и одна девочка. В 2015-м обвиняемый женился, но через год развелся. Он раскаялся в содеянном и просил мягкого наказания», — указано в приговоре.

В суде допросили социальноо работника, защищающего интересы ребенка.

«В ходе следствия выяснилось, что девочка не общается с родственниками. Ее интересы защищали соцработники. 15-летняя школьница рассказала, что родила от отца, но от ребенка отказалась. Сейчас живет в кризисном центре, ее состояние критическое — девочка ни с кем не общается. Для подсудимого представитель просила самого строгого наказания», — говорится в приговоре.

Напомним, в Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием. 5 апреля несовершеннолетняя родила мальчика. Однако от ребенка отказалась. 
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