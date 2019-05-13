20:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке мэрия демонтировала летнюю площадку кафе «Золотая бочка»

В Бишкеке мэрия демонтировала летнюю площадку кафе «Золотая бочка». Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По ее данным, УМС заключило договор аренды участка под объекты облегченного типа площадью 374 квадратных метра. В 2018 году арендатор обратился с заявлением о пролонгации договора.

«Однако установлено, что арендатор самовольно расширил арендуемый земельный участок, установив ограждение и объекты облегченного типа. Управление землепользования освободило муниципальную территорию площадью 446 квадратных метров, демонтировав строящийся без разрешения объект. Кроме того, оно обратилось в управление земельных ресурсов с просьбой отказать в продлении аренды», — отметили в мэрии.

Кафе расположено с восточной стороны парка «Асанбай».
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке жителям многоэтажного дома по улице Токомбаева закрывают въезд
Строительство домов в Бишкеке. Выявлен ряд грубых нарушений
Цифра дня. 7 429 незаконных построек на землях лесного фонда и заповедников
Жители дома на улице Тыныстанова просят остановить незаконное строительство
У быстротока в Бишкеке начали строительство. Жители интересуются, кто разрешил?
В 6-м микрорайоне на спортплощадке хотят построить дом. Жители против
Строительство дома в 5-м микрорайоне Бишкека приостановили законно
В Бишкеке в 10-м микрорайоне кафе захватило территорию тротуара
Прекращение строительства дома для муниципальных служащих изучат депутаты БГК
Дом для муниципальных служащих в 5-м микрорайоне строить не будут
Популярные новости
Стыд и&nbsp;позор. Чиновники зашли поздравлять ветерана в&nbsp;обуви Стыд и позор. Чиновники зашли поздравлять ветерана в обуви
Уголовные дела по&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Кто из&nbsp;чиновников получил срок и&nbsp;кого еще судят Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
9&nbsp;Мая: День Победы и&nbsp;памяти 9 Мая: День Победы и памяти
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили первых туристов летнего сезона из&nbsp;Польши В аэропорту «Манас» встретили первых туристов летнего сезона из Польши
Смотрите предпоследнюю серию &laquo;Игры престолов&raquo; в&nbsp;приложении AMEDIATEKA от&nbsp;MegaCom Смотрите предпоследнюю серию «Игры престолов» в приложении AMEDIATEKA от MegaCom
Заботьтесь о&nbsp;балансе близких с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Заботьтесь о балансе близких с приложением «Мой О!»