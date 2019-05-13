В Бишкеке мэрия демонтировала летнюю площадку кафе «Золотая бочка». Об этом сообщили в ее пресс-службе.

По ее данным, УМС заключило договор аренды участка под объекты облегченного типа площадью 374 квадратных метра. В 2018 году арендатор обратился с заявлением о пролонгации договора.

«Однако установлено, что арендатор самовольно расширил арендуемый земельный участок, установив ограждение и объекты облегченного типа. Управление землепользования освободило муниципальную территорию площадью 446 квадратных метров, демонтировав строящийся без разрешения объект. Кроме того, оно обратилось в управление земельных ресурсов с просьбой отказать в продлении аренды», — отметили в мэрии.

Кафе расположено с восточной стороны парка «Асанбай».