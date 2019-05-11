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Общество

Кыргызстанка впервые завоевала Гран-при на конкурсе красоты в Турции

Фото из архива Каныкей Аилчиевой. Церемония награждения

Гражданка Кыргызстана Каныкей Аилчиева заняла первое место в конкурсе World Beаuty, который проходил в турецкой Аланье. Отмечается, что впервые в истории конкурса Гран-при досталось нашей соотечественнице.

из архива Каныкей Аилчиевой
Фото из архива Каныкей Аилчиевой. Победительница на красной дорожке в турецкой Аланье

Каныкей Аилчиева победила в номинации красоты, моды и таланта. В состязании принимали участие красавицы из 30 стран мира. Фестиваль проходил под патронажем всемирно известного французского кутурье Пьера Кардена. В составе жюри были знаменитые дизайнеры, деятели искусства, звезды шоу-бизнеса. Как рассказала 24.kg победительница, она на такой успех не рассчитывала. Конкуренция была очень серьезной, а члены жюри — требовательными.

«На финальном этапе я сильно заболела. У меня поднялась высокая температура. Как я в обморок на сцене не грохнулась, не знаю. Но моя наставница мне сказала, чтобы я сделала все возможное и невозможное, я собралась. И знаете, сейчас даже не могу понять как, но я исполнила наш национальный танец кара жорго, всем очень понравилось. Я действительно старалась, и у меня все получилось», — отметила Каныкей Аилчиева.

из архива Каныкей Аилчиевой
Фото из архива Каныкей Аилчиевой. Каныкей Аилчиева завоевала Гран-при на конкурсе красоты в Турции
Это уже не первый триумф Каныкей на площадке международных соревнований среди именитых красоток. В 2018 году девушка завоевала титулы «Мировая красавица Азии», «Мировая красавица Кыргызстана» и получила путевку на конкурс «Красавица Вселенной», где стала лучшей моделью Вячеслава Зайцева.
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