В Кыргызстане в год отстреливают до 25 тысяч бродячих собак, в Бишкеке — до 10 тысяч. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа Ирины Карамушкиной, можно найти более гуманный способ для борьбы с бездомными животными. К примеру, проводить их стерилизацию.

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«Вы сейчас озвучиваете какие-то дикие цифры. Представляете, что с нами сделают члены «зеленых» движений, если узнают, что мы убиваем в год до 25 тысяч собак? Можно же им делать специальные уколы, и они не будут размножаться», — сказала Ирина Карамушкина.

Однако заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев пояснил: на специальную вакцину нет денег, поэтому приходится заниматься отстрелом.

«У вас все время нет денег. Так найдите», — посоветовала нардеп.

В феврале на очередной сессии БГК также поднимали проблему бродячих животных и создания приюта. Однако она не нашла поддержки у депутатов.