11:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане в год отстреливают до 25 тысяч бродячих собак

В Кыргызстане в год отстреливают до 25 тысяч бродячих собак, в Бишкеке — до 10 тысяч. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа Ирины Карамушкиной, можно найти более гуманный способ для борьбы с бездомными животными. К примеру, проводить их стерилизацию.

Читайте по теме
«Тазалык» нарушает закон, отстреливая бродячих животных

«Вы сейчас озвучиваете какие-то дикие цифры. Представляете, что с нами сделают члены «зеленых» движений, если узнают, что мы убиваем в год до 25 тысяч собак? Можно же им делать специальные уколы, и они не будут размножаться», — сказала Ирина Карамушкина.

Однако заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев пояснил: на специальную вакцину нет денег, поэтому приходится заниматься отстрелом.

«У вас все время нет денег. Так найдите», — посоветовала нардеп.

В феврале на очередной сессии БГК также поднимали проблему бродячих животных и создания приюта. Однако она не нашла поддержки у депутатов.
Ссылка:
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В России свора бродячих собак загрызла человека
Популярные новости
Календарь орозо. Время воздержания и&nbsp;разговения Календарь орозо. Время воздержания и разговения
Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на&nbsp;свободу Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу
В&nbsp;ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на&nbsp;свободу, но&nbsp;условно-досрочно В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно
Адвокат рассказала, кто причастен к&nbsp;взятию и&nbsp;перевозке анализов Азиза Батукаева Адвокат рассказала, кто причастен к взятию и перевозке анализов Азиза Батукаева
Бизнес
Пакет из&nbsp;27&nbsp;премиальных каналов в&nbsp;подарок на&nbsp;целый год&nbsp;&mdash; акция aitv network Пакет из 27 премиальных каналов в подарок на целый год — акция aitv network
Цифровые навыки. Как Beeline учил школьников цифровой грамотности Цифровые навыки. Как Beeline учил школьников цифровой грамотности
&laquo;Росинбанк&raquo; в&nbsp;честь Дня Победы организовал выставку памятных монет «Росинбанк» в честь Дня Победы организовал выставку памятных монет
Новый BMW в&nbsp;кредит от&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Новый BMW в кредит от ОАО «Халык Банк Кыргызстан»