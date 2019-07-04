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Происшествия

В Араванском районе бродячая собака покусала людей. Восемь человек пострадали

В Араванском районе Ошской области бешеная собака покусала людей. Об этом 24.kg сообщил аким района Курбанбек Айтибаев.

По его словам, восемь человек госпитализированы в территориальную больницу.

«За два дня мы около 70 собак застрелили. Сама собака не найдена, известно лишь, что она бродячая. Восемь человек, семь из которых жители Нурабадского айыл окмоту, пострадали. Их жизни ничего не угрожает. Бешенство собаки еще не подтвердилось», — сказал Курбанбек Айтибаев.

Директор Араванской территориальной больницы Усман Мамажанов сообщил, что все пострадавшие получают соответствующее лечение.

«В ночь на 3 июля в больницу поступило пятеро больных с укусами собаки на разных частях тела, днем еще двое. Всего пострадало восемь человек, один из них получает амбулаторное лечение. Все пострадавшие вакцинированы. Их состояние удовлетворительное», — сказал Усман Мамажанов.
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