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Общество

За 10 лет количество мобильных номеров в Кыргызстане выросло в два раза

С каждым годом растет число абонентов, подключенных к мобильной связи, в то время как число абонентов стационарной снижается. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Если в 2008 году на одну тысячу человек приходилось 95 стационарных телефонов и 642 мобильных номера, то в 2018-м число первых снизилось до 52, а мобильных — достигло 1 тысячи 209 и увеличилось почти в два раза.

В 2018 году в стране работало 807 телефонных станций, из которых 566 — в городах, 241 — в сельской местности.

«Первые официальные данные по статистике связи опубликовали в кратком статистическом справочнике к 20-летию Великой Октябрьской революции, изданном в 1937 году. На 1 января 1935-го в республике работали 31 почтамт и отделение связи, 197 почтовых агентств и 632 почтовых ящика. Распространение почты в сельской местности осуществляли конными (177 человек) и пешими (342 человека) письмоносцами», — рассказали в Нацстаткоме.
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