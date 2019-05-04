В Бишкеке образуют патрульную милицию. УОБДД уберут с дорог

Постановлением правительства Кыргызстана в Бишкеке образуется патрульная милиция. Об этом 24.kg сообщил член рабочей группы по реформе МВД Азамат Акенеев.

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По его словам, вближайшее время к работе приступит конкурсная комиссия.

«Пока что проект патрульной милиции будет работать в Бишкеке. Проект предсуматривает одинаковые условия работы и для гражданских, и для самих милиционеров. Зарплата патрульных милиционеров будет примерно от 25 тысяч сомов. УОБДД уберут с дорог», — сказал Азамат Акенеев.

Он отметил, что сотрудники патрульной службы будут аттестованными милиционерами.

«В основном, патрульная милиция будет заниматься общественной безопасностью. Необходимости в том, чтобы УОБДД стояло на дорогах нет. Кроме того, они заменят патрульно-постовую службу», — добавил Азамат Акенеев.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.