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Происшествия

В Чуйской области за неделю выявили более 50 пьяных водителей

На территории Чуйской области за неделю был выявлен 51 водитель, управлявших авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба областного УОБДД.

Рейд проводился с 11 по 17 апреля по всей Чуйской области. Всего было выявлено 4 тысячи 839 нарушений ПДД, среди которых:

— 173 протокола выписали за управление транспортным средством без соответствующих документов;

— 51 водителя наказали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

— 9 водителей оштрафовали за незаконное тонирование стекол автомобилей;

— 108 водителей наказали за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— 1 тысяча 423 водителя оштрафовали за превышение скорости;

— 33 водителя получили штрафы за выезд на встречную полосу движения;

— 1 тысяча 376 водителей оштрафованы за создание помех другим автомобилям и неповиновение дорожным знакам;

— 572 водителя оштрафованы за другие нарушения ПДД.

Кроме того, за вышеуказанный период на штрафстоянки отправлено 301 авто.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326901/
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