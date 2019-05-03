Посольство США показало датчик, измеряющий уровень загрязнения воздуха в Бишкеке

В посольстве США презентовали монитор качества воздуха, установленный на территории дипломатической миссии. Он измеряет уровень содержания частиц PM 2.5 и показывает индекс качества воздуха. Такие же приборы установлены в странах Центральной Азии и 57 городах мира.

Прибор начал работать в начале года, но сегодня в посольстве состоялся его официальный запуск. Как отметил глава американской дипмиссии Дональд Лу, эта неделя является неделей осведомленности о качестве воздуха.

Он рассказал, что вырос в Лос-Анджелесе — городе США с самым сильно загрязненным воздухом.

«Я помню дни, когда было трудно дышать. Чтобы снизить уровень загрязнения, городские власти ввели зеленые технологии, улучшили качество топлива, начали работать с частным сектором. Сегодня воздух в Лос-Анджелесе намного лучше», — сказал он.

Дипломат добавил, что США поддерживает инициативы, направленные на улучшение качества воздуха и сохранение окружающей среды.

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«Мы организовываем визиты экспертов для обсуждения новых технологий и законов об улучшении воздуха. Пока в Кыргызстане спорят о разработке урановых месторождений, мы присоединились к европейским партнерам и обязались предоставить $2 миллиона на инициативу республики по очистке опасных урановых хвостохранилищ советской эпохи. Также мы поддерживаем переработку отходов, экологические клубы молодежи и экологически ответственные сельские хозяйства», — отметил он.

Дональд Лу отметил, что правительство Кыргызстана объявило о закупке современных высокотехнологичных мониторов качества воздуха, чтобы помочь общественности и государственным органам принимать меры по улучшению качества воздуха в Бишкеке.

Руководитель общего отдела посольства США Майкл Шир отметил, что приобретение, установка и калибровка монитора прибора дипмиссии стоили более $150 тысяч.

«Система работает автоматически. Монитор одобрен Агентством по охране окружающей среды США. В нем два блока для сбора твердых частиц PM 2.5. Данные собирают непрерывно и передают на серверы в Соединенные Штаты. Затем при помощи специальной формы получаем индекс качества воздуха», — отметил он.

Индекс качества воздуха можно использовать, например, при планировании мероприятий на улице. Если он повышен, рекомендуется сократить время активных действий. Уделять внимание показателям следует людям с сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями, астмой. Они подвержены большему риску от загрязнения частицами. Хотя плохое качество воздуха влияет на здоровье каждого.

Данные можно узнавать в реальном времени на сайте www.airnow.gov