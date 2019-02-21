Чем дышим? Посольство США установило измеритель загрязнения воздуха в Бишкеке

Посольство США в Кыргызстане решило мониторить ситуацию и установило свой измеритель загрязненности воздуха в Бишкеке. Теперь не только дипломаты, но и кыргызстанцы могут сравнивать ситуацию с другими столицами.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

В настоящее время в Бишкеке уровень РМ2.5 равен 62 мкг/м³. В Астане этот показатель составляет 61 мкг/м³, в Пекине — 64 мкг/м³.

В Ташкенте ситуация гораздо хуже. Уровень РМ2.5 достигает 207 мкг/м³, в Улан-Баторе — 514 мкг/м³. Самая благоприятная обстановка в Хошимине, где уровень РМ2.5 составляет 56 мкг/м³. Самая неблагоприятная в Дакке — 224 тысячи 56 мкг/м³.