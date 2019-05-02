В законе об образовании появятся новые термины, в том числе доктор философии

Депутаты Жогорку Кенеша приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон об образовании. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, в закон об образовании ввели новые понятия «академическая степень», «квалификация», «доктор философии (PhD), доктор по профилю», «квалификационный уровень/уровень квалификации», «национальная рамка квалификаций», «национальная система квалификаций», «профессиональный стандарт», «ученая степень». Вносятся уточнения в такие понятия, как «бакалавр», «магистр», «специалист».

Инициаторы отметили, что поправки нужно внести для дальнейшего развития Национальной системы квалификаций, новой модели подготовки научных кадров, обеспечивающих сопоставимость и признаваемость квалификаций, степеней и документов об образовании.

За законопроект в окончательном третьем чтении проголосовали все 102 зарегистрированных депутата.